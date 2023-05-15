كواليس جلسة إقالة «باشاغا».. «العرفي» يكشف لـ«عين ليبيا» التفاصيل

نفى عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي عقد المجلس أي جلس لإقالة الحكومة الليبية المكلفة برئاسة فتحي باشاغا، أو تكليف أحد نوابه بديلا عنه.

وأشار العرفي في تصريح لـ«عين ليبيا» إلى أنّ توجه عدد من النواب إلى عقد جلسة للمطالبة بتغيير الحكومة، لا يعني ذلك عقدها دون علم وموافقة هيئة رئاسة مجلس النواب.

وتابع العرفي أنّ هناك توجه فردي من بعض النواب لتصفية حسابات شخصية مع الحكومة، موضحا أنّه لا يوجد توجه عام في المجلس لإقالة باشاغا، وفقا لقوله.

وأضاف العرفي، أن تغيير حكومة باشاغا لن يغير من الأمر شيئا، خاصةً بعد فشل عقد مسألة له بالمجلس بشأن مشروعية مصدر التمويل الذي تتحصل عليه حكومته، إضافةً إلى عجز الحكومة في حل عدد من الملفات الخدمية في المناطق الواقعة تحت سلطته.