ضربة كانت وشيكة ثم توقفت.. ماذا دار بين «ترامب ومحمد بن سلمان»؟

كشفت وسائل إعلام أمريكية تفاصيل جديدة بشأن كواليس قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الضربات العسكرية التي كانت مقررة ضد إيران، وسط تساؤلات حول دور الاتصالات الإقليمية في دفع واشنطن إلى مراجعة خياراتها العسكرية.

ونقلت شبكة CBS الأمريكية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعاه خلاله إلى ضبط النفس والتحلي بالهدوء، محذرًا من تنفيذ جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران.

وبحسب مصدر تحدث للشبكة، ركز الاتصال بشكل كامل على هذا الملف، حيث عبّر ولي العهد السعودي عن مخاوفه من طبيعة الأهداف التي يمكن أن تختارها واشنطن في حال تنفيذ ضربات تستهدف البنية التحتية الإيرانية.

وجاء الاتصال قبل ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر منصة “تروث سوشيال”، تعليق الهجوم الذي كانت الولايات المتحدة تستعد لتنفيذه ضد إيران، موضحًا أن القرار جاء استجابة لطلب من طهران ودول إقليمية أخرى، عقب توصل الأطراف المعنية إلى ملامح اتفاق عاجل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق المقترح يتضمن “الفتح الفوري والكامل والشامل لمضيق هرمز”، إضافة إلى إنهاء التهديد النووي الإيراني بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن تنفيذ الاتفاق مرتبط بسرعة إتمام الصفقة.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن تحركات دبلوماسية مكثفة خلال الساعات الماضية بهدف منع توسع المواجهة بين واشنطن وطهران، في ظل مخاوف إقليمية من انعكاسات أي تصعيد عسكري على أمن المنطقة والمنشآت الحيوية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار التحركات السياسية والعسكرية الرامية إلى احتواء الأزمة ومنع انتقالها إلى مواجهة أوسع.