كوبا: سنرد بقوة إذا تعرضنا لهجوم ونرفض المقارنة مع فنزويلا

شددت وزارة الخارجية الكوبية على أن الجزيرة ستدافع عن نفسها “بضراوة” في حال تعرضها لأي هجوم من جانب الولايات المتحدة، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ترفض المقارنات مع فنزويلا، معتبرة أنها غير دقيقة من حيث السياقات التاريخية والسياسية بين البلدين.

وقالت الخارجية الكوبية في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، إن كوبا تحتفظ بحقها في “الدفاع المشروع عن النفس” إذا ما تعرضت لأي اعتداء، في موقف يعكس تصاعد حدة التوتر في الخطاب السياسي بين هافانا وواشنطن.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين في البيت الأبيض أن كبار المسؤولين الأمريكيين يدرسون سيناريوهات تتضمن إمكانية توقيف الزعيم الكوبي السابق راؤول كاسترو، في إطار مقاربة مشابهة لما جرى في ملفات سياسية أخرى في المنطقة، وهو ما زاد من حدة التوتر السياسي بين الجانبين.

وفي ردود الفعل الداخلية، قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إن فكرة الاستسلام أو الرضوخ للضغوط الخارجية “غريبة على الثورة الكوبية”، مؤكدًا أن بلاده لا تقبل المقارنات مع فنزويلا بسبب اختلاف المسارات التاريخية والسياسية لكل دولة.

وشدد دياز كانيل على أن كوبا ماضية في نهجها السياسي، في ظل استمرار الضغوط الخارجية والعقوبات المفروضة عليها، مع تمسك القيادة الكوبية بخيار المواجهة السياسية والدفاع عن السيادة الوطنية.

وفي تطور متصل، دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست”، نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى رفع الحصار الاقتصادي المفروض على كوبا، مؤكدًا أن استمرار العقوبات يعيق أي فرص للاستقرار.

وأشار لولا دا سيلفا إلى أنه حاول إقناع الرئيس الأمريكي بضرورة “منح كوبا فرصة”، موضحًا أن أي حوار مباشر بين واشنطن وهافانا يجب أن يتم على أساس التفاوض وليس فرض الشروط.

وأضاف الرئيس البرازيلي أن كوبا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة إذا جرى التعامل معها بندية، في وقت بحث فيه الجانبان خلال لقاء سابق في البيت الأبيض ملفات عدة، من بينها الأزمة الإيرانية والتجارة والتعريفات الجمركية، إضافة إلى احتمال توترات متعلقة بكوبا.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحصار الأمريكي المفروض على كوبا منذ عقود، والذي يعد أحد أبرز ملفات الخلاف التاريخي بين البلدين، حيث تتباين المواقف الدولية بين مؤيد لاستمرار العقوبات وداعٍ إلى رفعها باعتبارها عاملًا يفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في الجزيرة.