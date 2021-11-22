كوبيتش: المرحلة الراهنة حساسة جدا بالنسبة لليبيا

أكد مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إيان كوبيش على أهمية اجراء الانتخابات في موعدها، وفقا خارطة الطريق التي أطلقها ملتقى الحوار السياسي.

وأوضح كوبيش في اجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وعدد من شباب القوة الفاعلة على الأرض، أن المرحلة الراهنة حساسة جداً لعبور البلاد إلى بر الأمان عبر صناديق الاقتراع، معتبراً أن القضاء سيكون هو الفيصل في الاعتراض حول بعض الشخصيات المترشحة للانتخابات.

وأبدى كوبيش عن استعداده لتقديم الملاحظات الواردة حول الانتخابات، في احاطته القادمة لمجس الأمن في 24 من الشهر الجاري.

واضاف كوبيش أن القرار في نهاية الأمر لليبيين فهم من عليهم الاختيار الصحيح عبر الانتخابات، وعلى جميع الأطراف المشاركة، والقبول بنتائجها.

وعبر عدد من الحاضرين، عن مخاوفهم بشأن اجراء الانتخابات، وفق القوانين الحالية، وكذلك ترشح بعض الشخصيات الجدلية للانتخابات، بحسب وصفهم.

وحذّر الحضور، من أي عمليات تزوير او تشويه للاستحقاق الانتخابي الذي ينتظره كل الليبيين لتجاوز المرحلة الانتقالية.