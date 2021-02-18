كوبيش: البعثة الأممية ستُطالب بقوة بإخراج المرتزقة

استقبل وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الدكتور صلاح الدين النمروش، اليوم الخميس، بمقر الوزارة في طرابلس، المبعوث الأممي يان كوبيش والوفد المرافق له.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع تناول مناقشة سُبل دعم المسار العسكري والسياسي وأعمال اللجنة العسكرية 5+5، ودور وزارة الدفاع والبعثة الأممية في ترسيم السلام ودعم المصالحة الوطنية.

وأكد الوزير على دور البعثة المهم في مساعدة المؤسسة العسكرية وبناء جيش يخضع للسلطة المدنية، وأيضا ضرورة إجراء انتخابات برلمانية في موعدها المحدد، وعلى وجوب إخراج المرتزقة الذين تم استجلابهم دون دعوة من أي جهة شرعية للقتال ضد أبناء الشعب الليبي.

وذكر وزير الدفاع مؤكداً أنه إذا تم الاتفاق على عقد جلسة منح الثقة في أي منطقة تخضع لسلطة حكومة الوفاق فإنهم سيضمنون سلامة الجميع، وفق قوله.

واختتم وزير الدفاع كلماته بقوله: “نحن دعاة سلام ونؤكد دعمنا لحكومة الوحدة الوطنية ووحدة كافة التراب الليبي”.

من جهته أكد يان كوبيش دعمه لعملية السلام ووقف إطلاق النار، مؤكداً علي أن مسألة إخراج المرتزقة مرتبطة بالتقدم في الحوار السياسي وأكد على أن البعثة لن تسمح بالتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية الليبية وستطالب بقوة بإخراج المرتزقة.

كما أكد على أن البعثة ستبحث مع وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني ملف حقوق الإنسان و الانتهاكات وجرائم الحرب والخروقات التي حصلت وستُحيلها إلى محكمة الجنايات الدولية.