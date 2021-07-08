كوبيش: توحيد النظام المصرفي يعد ضرورة لتحقيق التنمية الاقتصادية

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش، أن تسليم تقرير المراجعة والتدقيق المالي لمصرف ليبيا المركزي، يعد خطوة هامة وجوهرية نحو توحيد مصرف ليبيا المركزي وتحقيق الاستقرار والازدهار للشعب الليبي.

وأوضح كوبيش خلال تسليمه تقرير المراجعة والتدقيق المالي، أن توحيد مؤسسات الدولة هي خطوة ضرورية لتحقيق وحدة البلاد وتحقيق التنمية الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص والعام.

كما أكد المبعوث الأممي أن هذه الخطوة تُشجع المسارات الأخرى بما في ذلك المسار السياسي، والأطراف الليبية من أجل العمل على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد 24 من شهر ديسمبر.

وأشاد كوبيش بالجهود التي تقوم بها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل الوقف التام لإطلاق النار،ةمشددا على ضرورة انسحاب جميع القوات والمقاتلين والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.