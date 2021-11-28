«كوبيش»: نجدّد تأكيدنا على دعم العملية الانتخابية في ليبيا

جدّد مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المستقيل يان كوبيش التأكيد على دعم الأمم المتحدة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، في موعدها المحدد.

كوبيش وخلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قال إنّ المجتمع الدولي يتطلع لهذا الاستحقاق الانتخابي المهم، الذي سيعبر بالليبيين إلى مرحلة الاستقرار والسلام.

من جانبه أوضح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن المجلس يعمل جاهداً من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، الرئاسية والتشريعية، بشكل متزامن، عبر تحقیق كل الضمانات اللازمة، حتى تكون انتخابات حرّة ونزیھة، تعبّر نتائجها عن إرادة الليبيين، وتحقق كامل شروط العملية الديمقراطية.

وأشاد المبعوث الأممي المستقيل يان كوبيش، بدور رئيس المجلس الرئاسي في إنجاح المؤتمر الوطني للشباب، وجهوده في دعم مشاركة الشباب في الحياة السياسية.

الجدير بالذّكر أنّ مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش قدّم الأسبوع الماضي استقالته من العمل كمبعوث للأمم المتحدة في ليبيا.