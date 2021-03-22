«كوبيش» يُؤكد دعم الأمم المتحدة للاستقرار والحل السياسي في ليبيا

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ونائباه عبدالله اللافي، وموسى الكوني، اليوم الاثنين، بالعاصمة طرابلس، يان كوبيش المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس البعثة الأممية في ليبيا، وريزدون زينينغا الأمين العام المساعد للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، و جورجيت غانون منسقة الشؤون الإنسانية والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا.

وهنأ المبعوث الأممي رئيس المجلس الرئاسي الليبي لمباشرة أعمالهم بشكل رسمي، وأكد أن الأمم المتحدة والبعثة في ليبيا تدعم الاستقرار في ليبيا والحل السياسي الذي وصلت إليه حوارات جنيف للوصول إلى انتخابات نزيهة في 24 ديسمبر من العام الحالي.

ونبه رئيس البعثة الأممية إلى دعم كافة الجهود لتوحيد كافة المؤسسات السيادية ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

بدوره أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي التزام السلطة التنفيذية الجديدة بمخرجات جنيف من حيث دعم المصالحة الوطنية الشاملة وبناء أسس متينة لهذه المصالحة والسعي لتوحيد كافة المؤسسات، ودعم مسارات الأمم المتحدة في متابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.