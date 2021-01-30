«كوبيش» يُعرب عن تطلعه للتعاون في دعم جهود حل الأزمة الليبية

أعرب المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا يان كوبيش، عن تطلعه للتعاون في دعم الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل للأزمة القائمة في البلاد بقيادة ليبية.

وأوضح كوبيش في برقية لوزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، أن ذلك يأتي من خلال الحوارات التي تدعمها الأمم المتحدة، بهدف الوصول بليبيا إلى مسار السلام والاستقرار والوحدة الوطنية.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني إن برقية المبعوث الأممي الجديد كانت ردا على تهنئة أرسلها سيالة إليه، بمناسبة استلامه مهامه الجديدة.

ورحبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني بتعيين السلوفاكي يان كوبيش مبعوثا أمميا إلى ليبيا.

وأكدت الوزارة في بيان لها يوم الثلاثاء، استعدادها للتعاون مع المبعوث الأممي الجديد لإنجاح مهامه بالبعثة الأممية من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار وإنجاح مسيرة الحوار السياسي الليبي.

وقالت الوزارة في إنها تستبشر خيرا في المبعوث الجديد لما يتمتع به من سمعة دولية طيبة، فهو سياسي مخضرم عمل كوزير لخارجية بلاده سلوفاكيا، وأمينا عاما لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ورئيسا للجنة وزراء المجلس الأوروبي.

كما شغل كوبيش منصب رئيسا لبعثة الأمم المتحدة في كل من طاجيكستان وأفغانستان والعراق ولبنان، وكان لما قام به خلال فترة عمله آثارا إيجابية في مسيرة تلك الدول نحو السلام والاستقرار، بحسب بيان الوزارة.

وأعربت الوزارة عن تمنياتها للمبعوث الجديد بالتوفيق والسداد في أداء مهامه على رأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وفي 18 يناير الجاري، أكدت الأمم المتحدة، أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش عيّن الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا، وذلك بعد أن أيد مجلس الأمن الدولي ترشيح كوبيش لهذا المنصب.

وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، أعضاء مجلس الأمن الدولي اعتزامه نقل ممثله الخاص في لبنان يان كوبيش ليتولى منصب الممثل الأممي الخاص في ليبيا.

يُشار إلى أن يان كوبيش هو دبلوماسي سلوفاكي يعمل حاليا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، منذ يناير2019، وهو من مواليد 1952، وحاصل على شهادة في العلاقات الاقتصادية الدولية من معهد موسكو الحكومي للشؤون الدولية، ويجيد اللغات السلوفاكية والتشيكية والإنجليزية والروسية، كما يتحدث بعض الفرنسية.

وعمل كوبيش كممثل خاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) من 2015 إلى 2018، والممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (يوناما) من 2011 إلى 2015.