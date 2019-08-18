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كوتينيو يصل إلى ميونخ ويستعد للانضمام إلى البافاري

عين ليبيا | آخر تحديث: 18 أغسطس 2019 - 17:04
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ومن المتوقع إعلان البايرن تعاقده مع صاحب الـ27 عاماً في الساعات القليلة المقبلة. [رويترز]
وصل البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة الإسباني إلى مدينة ميونخ صباح اليوم الأحد، تمهيداً لإتمام انتقاله إلى نادي بايرن ميونخ الألماني.

حيث نشرت شبكة “سكاي سبورت ألمانيا” مقطع فيديو لوصول الدولي البرازيلي، من أجل الخضوع للفحوص الطبية في النادي البافاري.

هذا ومن المتوقع إعلان البايرن تعاقده مع صاحب الـ27 عاماً في الساعات القليلة المقبلة، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

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وأعلن البايرن الجمعة الماضي توصله لاتفاق مع برشلونة على استعارة اللاعب، مع وجود بند يسمح له بضمه نهائيا مع نهاية الموسم.

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