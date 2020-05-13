كورونا.. أميركا تُسجل 1894 وفاة جديدة

سجلت الولايات المتحدة 1,894 وفاة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 82,246، وفق إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأربعاء.

ويظهر الرقم الأميركي ارتفاعا حادا في أكثر البلدان تضررا من حيث عدد الوفيات، بعد أن تراجعت أعداد الذين يفقدون حياتهم جراء كوفيد-19 إلى ما دون الألف يومي الأحد والاثنين.

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة 1,367,927، وفق الجامعة التي تتخذ من بالتيمور مقرا لها.

وتوقع باحثون في جامعة واشنطن يوم أمس الثلاثاء، وفاة أكثر من 147 ألف أمريكي بفيروس كورونا المستجد بحلول أوائل أغسطس المقبل، أي بزيادة حوالي 10 آلاف وفاة عن التوقعات السابقة مع تخفيف القيود للحد من الوباء.

وبدأت العديد من الولايات الأمريكية، مؤخرا، بتخفيف إجراءات الإغلاق وإعادة النشاطات الاقتصادية إلى العمل، وسط مخاوف من موجة انتشار ثانية للفيروس.

وتحافظ الولايات المتحدة على موقعها عالميا في صدارة الدول الأكثر تضررا من كورونا.

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