كورونا.. إسبانيا تُعلن حالة الطوارئ الصحية

قررت الحكومة الإسبانية أمس الأحد، إعلان حالة الطوارئ الصحية وحظر التجول في جميع أنحاء البلاد باستثناء جزر الكناري، سعيا للسيطرة على تفشي الفيروس في البلاد.

وأشارت الحكومة في بيان مقتضب، إلى أن “حظر التجول سيبدأ من الساعة 11 مساء وحتى 6 صباحا مع إتاحة المجال للمناطق لتقريب أو تأخير موعده ساعة واحدة تبعا للظروف المحلية”.

وتخطى عدد الإصابات بـ”كورونا المستجد” في إسبانيا عتبة المليون و110372 إصابة، لتصبح أول دولة أوروبية و6 عالميا، التي تسجل هذا العدد من المرضى، فيما تجاوز عدد الوفيات 34752 حالة.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن “حالة الطوارئ الصحية ستسري حتى شهر مايو المقبل”.