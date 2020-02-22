كورونا.. إصابات جديدة وارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس في إيران

طالبت اللجنة العراقية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المواطنين بعدم السفر إلى إيران. [الأناضول]

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الكشف عن 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، وارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 5 أشخاص.

وقال مسؤول العلاقات العامة في الوزارة كيانوش جيهانبور، في تصريح للتلفزيون الحكومي، السبت، إن عدد حالات الإصابة بالفيروس في إيران ارتفع إلى 28 وعدد الوفيات إلى 5.

وأكّد أن 8 من الإصابات الجديدة اكتشفت في مدينة “قم”، وحالتان في العاصمة طهران.

وفي سياقٍ ذي صلة، طالبت اللجنة العراقية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، السبت، المواطنين بعدم السفر إلى إيران، إثر تسجيل حالات وفاة ومصابين بالفيروس القاتل في البلد الأخير.

وأكدت اللجنة التي تضم وزارة الصحة وهيئة المنافذ الحدودية ووزارات أخرى معنية، الإبقاء على الحركة التجارية بين البلدين، شريطة إخضاع سائقي الشاحنات للفحص الطبي.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية، في بيان، إن اللجنة “تنصح العراقيين بعدم السفر إلى إيران حرصا على سلامتهم”.

وأضافت أن “الحركة التجارية بين البلدين مستمرة، شريطة إخضاع أصحاب المركبات السائقين المعنيين بالتبادل التجاري، للفحص الطبي”.

ووجهت اللجنة دعوة رسمية لوزير الصحة الإيراني لزيارة العراق، والوقوف على آخر المستجدات الصحية، وإجراءاتهم المتخذة لمكافحة الفيروس.

يأتي ذلك في حين، أعلنت السلطات العراقية، الخميس، حظر دخول الإيرانيين إلى البلاد من المعابر الحدودية لمدة 3 أيام، للحيلولة دون انتقال فيروس كورونا.

كما قررت محافظة ميسان في اليوم نفسه، إغلاق معبر “الشيب” الحدودي مع إيران بالكامل، حتى إشعار آخر، فيما علّقت وزارة النقل رحلات الخطوط الجوية من مطاري بغداد والنجف من وإلى إيران، حتى إشعار آخر.

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان.

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