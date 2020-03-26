كورونا.. إصابة 20 عسكري من حلف «الناتو» في لتوانيا

إصابة 20 من عسكريي الناتو في ليتوانيا بكورونا. [رويترز]

أعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو” اليوم الخميس، تشخيص إصابة 20 شخصاً على الأقل من عسكرييه المنتشرين في ليتوانيا بفيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع “Delfi” الإخباري الليتواني عن المتحدث باسم كتيبة القوات الأمامية للحلف في ليتوانيا النقيب إيفيرت يان داييلس، تأكيده اكتشاف إصابة عشرة من عسكريي الكتيبة بالفيروس.

وأضاف يقول: “هناك حالات مؤكدة أخرى أيضا ويبلغ عددها الإجمالي حاليا 20 حالة”.

وأوضح المتحدث أن اثنين من العسكريين المصابين هولنديان، تم إجلاؤهما إلى بلادهما، دون الكشف عن جنسيات المصابين الآخرين.

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