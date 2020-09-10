كورونا.. إنخفاض بالصين وإصابات قياسية بفرنسا وبريطانيا

الصين إصابات كورونا تواصل الانخفاض وخطوات لإنعاش الاقتصاد.

سجلت الصين 7 إصابات جديدة بكورونا المستجد، في البر الرئيسي يوم 9 من سبتمبر، بينما أعلنت فرنسا تسجيل 8577 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس وهي ثاني أعلى زيادة يومية مسجلة منذ بدء التفشي في فرنسا نهاية الشتاء.

وبحسب مانقلت شبكة “سكاي نيوز” عن السلطات الصحية الصينية إن كل الحالات الجديدة ظهرت في مسافرين قادمين من الخارج، لتظل الصين دون إصابات محلية لليوم 25 على التوالي.

وفي بريطانيا أكد رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه يريد تجنب إغلاق جديد في المملكة المتحدة بأي ثمن بعد الحد من التجمعات في محاولة لاحتواء فيروس كورونا المستجد مع تزايد الإصابات، معلناً عن برنامج كثيف لاختبارات الكشف عن الفيروس.

وسيتم حظر التجمعات التي تضم أكثر من 6 أشخاص اعتبارًا من يوم الاثنين في إنجلترا بدلاً من 30 حتى الآن، وسيتعين على الحانات والمطاعم تسجيل بيانات عملائها للتمكن من تتبع من خالطوا المصابين.

ويذكر أن بريطانيا أعلنت عن تسجيل 2420 إصابة بفيروس كورونا المستجد في 8 من أغسطس أي خلال 24 ساعة فقط.