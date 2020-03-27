كورونا.. إيطاليا تسمح باستخدام عقار مضاد للإيدز لمرضى الفيروس

ارتفع إجمالي الوفيات في إيطاليا إلى 9134. [رويترز]

أعلن مدير وكالة الأدوية الإيطالية “AIFA” نيقولا ماغريني، أن الوكالة ستسمح قريبا لأطباء العائلات باستخدام الأدوية المضادة لنقص المناعة المكتسبة الإيدز، في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة “آكي” للأنباء عن ماغريني قوله، إنه بالنسبة للأدوية الأخرى، مثل الكلوروكين المضاد للملاريا، فهناك مخاطر، ويلزم توخي الحذر في ما يتعلق بالاستخدام الموسع لمثل هذه العقاقير.

وأضاف: “لم نخرج بعد من أزمة طوارئ فيروس كورونا ولا يجب أن نستسلم.. علينا أن نبقى في المنازل لمدة 2- 3 أسابيع على الأقل”.

وشدّد ماغريني، على أنه يتفق مع توقعات منظمة الصحة العالمية حول بلوغ الإصابات ذروتها في إيطاليا خلال الأيام القليلة المقبلة.

يأتي ذلك في حين، أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الجمعة، تسجيل 969 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 9134 والإصابات إلى 86498.

وكانت السلطات قد أعلنت يوم الخميس، عن تسجيل 662 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

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