كورونا.. ارتفاع الإصابات بين الجالية الليبية في بريطانيا إلى 50 حالة

من بين المصابين 7 حالات حرجة. [رويترز]

أعلنت السفارة الليبية في بريطانيا، ارتفاع عدد حالات الإصابة بين المواطنين الليبيين في بريطانيا إلى 50 حالة.

وأوضحت السفارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن من بين المصابين 7 حالات حرجة، و 6 أطباء و 11 طفلا و 8 نساء.

وأشارت إلى وفاة حالتين كانتا تعانيان من أمراض مزمنة وتجاوزت أعمارهما الستين، ونوهت بأنها تتابع إجراءات الدفن.

حالات الإصابة والوفيات بفيروس #كورونا بين الليبيين في المملكة المتحدة بتاريخ 2020/04/10.إنا لله وإنا إليه راجعون، تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين إن شاء الله.حفظ الله الجميع.السفارة الليبية – لندن. Gepostet von ‎السفارة الليبية في لندن – Libyan Embassy in London‎ am Freitag, 10. April 2020

هذا وأعلنت السلطات البريطانية أنها سجلت 917 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا حتى الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش من 10 أبريل، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 9875.

وأشارت السلطات الصحية البريطانية إلى أنها أجرت حتى الساعة الثامنة صباحا من يوم السيت 11 أبريل، 334974 تحليلا، بينها 18091 يوم الجمعة 10 أبريل، مؤكدة إصابة 78991 منذ تفشي الوباء.

وذكر مسؤولون في قطاع الصحة أن عدد حالات الوفاة في مستشفيات إنجلترا ارتفع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بتسجيل 823 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 8937.

وقالت خدمة الصحة الوطنية في لندن إن أعمار من توفوا تراوحت بين 11 عاما و102 وأن 33 منهم لم يكن لديهم مشكلات صحية أخرى.

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