كورونا.. ارتفاع الإصابات في الأراضي المحتلة إلى 10505 حالات

عدد الإصابات الخطيرة ارتفع بنسبة 16.4% ليصل إلى 191 حالة. [رويترز]

أفادت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الأراضي المحتلة، إلى 10505 حالات، بعد تسجيل 97 إصابة جديدة.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، السبت، عن الوزارة، أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 97 إصابة بكورونا فيما بقي عدد الوفيات ثابتا عند 95 حالة.

وأشارت الصحة الإسرائيلية، إلى أن عدد الإصابات الخطيرة، ارتفع بنسبة 16.4%، ليصل إلى 191 حالة.

وبحسب الوزارة تقع مدينة القدس المحتة على رأس المدن التي شهدت أكبر معدل للإصابة (1821 مصابا)، تليها مدينة “بني براك” شرق تل أبيب وتقطنها أغلبية من اليهود المتدينين “حريديم” (1761)، ثم تل أبيب (444).

هذا وتفرض السلطات منذ الأسبوع الماضي، إجراءات مشددة لمواجهة تفشي الفيروس، حيث أغلقت الطرقات بين المدن، ومنعت تنقل السكان إلى أكثر من 100 متر من منازلهم

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