كورونا.. ارتفاع الإصابات في الأراضي المحتلة إلى 7589 والوفيات إلى 42 حالة

لا يزال 115 شخصا في حالة خطرة. [رويترز]

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تسجيل 550 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في الأراضي المحتلة إلى 7589 مصابا.

وقالت الوزارة في بيان، إن عدد الوفيات بلغ حتى الآن 42 حالة، فيما لا يزال 115 شخصا في حالة خطرة، من بينهم 98 شخصا تم وضعهم تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الإسرائيلية بعض المناطق التي يقطنها اليهود المتشددون “مناطق محظورة”، وفرضت إغلاقا كاملا عليها بعدما أقرت الحكومة حالة الطوارئ الصحية، التي تسمح بفرض قيود مشددة على الدخول والخروج من المدن والأحياء للحد من انتشار فيروس المستجد.

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