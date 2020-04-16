كورونا.. ارتفاع الإصابات في الإمارات إلى 5825 حالة و35 حالة وفاة

إجراء أكثر من 25 ألف فحص والكشف عن 460 إصابة جديدة. [رويترز]

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، إجراء أكثر من 25 ألف فحص والكشف عن 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 حالة شفاء وحالتي وفاة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الوزارة قولها، إنها أجرت أكثر من 25 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع والكشف عن 460 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليرتفع بذلك مجموع الحالات المسجلة في البلاد إلى 5825 حالة.

ونوهت وزارة الصحة الإماراتية بتسجيل 61 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية ليبلغ مجموع حالات الشفاء 1095 حالة.

كما أشارت إلى أن حالتي الوفاة تعودان لمصابين من الجنسية الآسيوية بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خاصة وأنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 35 حالة.

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