عربي ودولي

كورونا.. ارتفاع الإصابات في الإمارات إلى 3360 بعد إجراء أكثر من 49 ألف فحص

عين ليبيا | آخر تحديث: 10 أبريل 2020 - 20:54
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عربي ودولي
بلغ عدد الوفيات في الدولة 16 حالة. [رويترز]

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 3360 حالة، بعد إجراء أكثر من 49 ألف فحص.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الوزارة، أن الفحوص شملت “فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي”.

وأشار بيان الوزارة إلى أن “تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على جميع المواطنين والمقيمين ساهم في الكشف عن 370 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة”.

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كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين من جنسية آسيوية نتيجة تداعيات الإصابة، لافتة إلى أنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 16 حالة.

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