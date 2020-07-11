كورونا.. ارتفاع الإصابات في ليبيا إلى 1389 بعد تسجيل 47 إصابة جديدة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة في ليبيا إلى 1389 حالة.

واستلم المركز أمس الجمعة، عدد (629) عينة موزعة على النحو التالي:

المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (474) عينة.

مختبر فرع المركز سبها عدد (68) عينة.

مختبر فرع المركز مصراتة عدد (8) عينة.

مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (79) عينة.

وعقب فحص العينات كانت النتائج كالتالي: عدد (582) عينة سالبة.

عدد (47) عينة موجبة مفصلة على النحو التالي: عدد (25) حالات جديدة. عدد (22) حالة مخالطين. وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض تماثل 33 حالة للشفاء. وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمواطنون ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس الكورونا والتي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية. كما طالب المركز من المواطنين بالمناطق التي يحدث فيها سريان للفيروس بعدم مغادرة المنطقة حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض من تتبع وحصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.