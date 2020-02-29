كورونا.. ارتفاع الوفيات بسبب الفيروس في إيران إلى 43 شخصاً

تم تشخيص فيروس كورونا لدى 5 نواب بالبرلمان. [الأناضول]

أعلنت السلطات الطبية الإيرانية، السبت، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد إلى 43 شخصاُ، بعد تسجيل 9 وفيات جديدة.

وأكد مسؤول العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية، کیانوش جهان بور، في مؤتمر صحفي، بالعاصمة طهران، تسجيل 205 إصابات جديدة، بفيروس كورونا المستجد، منذ الجمعة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 593 حالة.

وأوضح المسؤول الإيراني أن غالبية الإصابات سجلت في محافظات طهران، وغلستان، وقم، ومركزي، ومازندران، وغيلان.

ونوه بأن عدد الحالات المشتبهة بها، أكثر بكثير من عدد الإصابات المؤكدة، مبينا أن بين 10-15 بالمئة من الحالات المشتبهة بالمستشفيات ثبتت إصابتهم.

وأكد جهان بور، مغادرة 123 فردا المستشفى بعد شفائهم من الفيروس.

هذا وقالت وسائل إعلام إيرانية، إنه تم تشخيص فيروس كورونا لدى 5 نواب بالبرلمان من أصل 100 فحصت عينات منهم.

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