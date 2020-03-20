عربي ودولي

كورونا.. ارتفاع الوفيات في إسبانيا إلى أكثر من 1000

عين ليبيا | آخر تحديث: 20 مارس 2020 - 19:12
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عربي ودولي
الموت واقع في الحالات الحرجة. [الأناضول]

أعلنت السلطات في إسبانيا، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد، إلى أكثر من 1000 حالة وفاة، بعد تسجيل 235 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن فرناندو سيمون مدير مركز تنسيق التنبيهات وخدمات الطوارئ في وزارة الصحة الإسبانية، قوله في مؤتمر صحفي الجمعة، إن عدد الوفيات ارتفع جراء كورونا إلى 1002، بعد أن سجلوا 235 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

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وأوضح أن عدد الإصابات ارتفع أيضاً إلى 19 ألف و980 بعد تسجيل ألفين و833 أصابة جديدة.

وأشار إلى أن 1141 مصاب يرقدون في العناية المركزة.

وأضاف يقول: “الموت واقع في الحالات الحرجة، ونحن نحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه”.

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