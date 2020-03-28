كورونا.. ارتفاع الوفيات في إيران إلى 2517

الإصابات بالفيروس في عموم البلاد ارتفعت إلى 35408 حالة. [إنترنت]

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد إلى2517 بعد تسجيل 139 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الناطق باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، للتلفزيون الحكومي.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن جهانبور قوله، إن الإصابات بالفيروس في عموم البلاد ارتفعت إلى 35408 حالة بعد تسجيل 3076 حالة جديدة.

وأكد أن عدد الإصابات خلال الساعات الـ24 الماضية هو أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الفيروس في إيران.

وأشار إلى أن 3206 مصابا في حالة حرجة ممن يتلقون العلاج في المشافي، وأن إجمالي عدد المتعافين من كورونا بلغ 11 ألفا و679.

وتحتل إيطاليا المرتبة الأولى بعدد الوفيات، تليها إسبانيا ثم الصين، فيما تحتل إيران المرتبة الرابعة.

هذا وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي يوم السبت، إن البنية التحتية الصحية في إيران قوية وجاهزة للتعامل مع أي تصاعد محتمل في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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