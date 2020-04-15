كورونا.. ارتفاع الوفيات في تركيا إلى 1518 حالة

حالات الشفاء واصلت ارتفاعها لتبلغ 5674 حالة. [الأناضول]

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1518، إثر تسجيل 115 وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 69392 حالة، إثر تسجيل 4281 إصابة جديدة.

وأشارت إلى أن حالات الشفاء واصلت ارتفاعها لتبلغ 5674 حالة، إثر تسجيل 875 حالة شفاء جديدة.

وأوضحت الوزارة أنها أجرت 34090 فحصاً طبياً حول كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 477716.

وذكرت أن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة بلغ 1820، فيما عدد المرضى الموصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي بلغ 1052.

من جانبه قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في تغريدة على تويتر: “عدد الإصابات والمرضى الذين يحتاجون التنفس الاصطناعي والعناية المركزة يميل إلى البقاء ثابتا”.

وأضاف “نمتلك قوتين: الوقاية والعلاج، دعونا نستخدم قوتنا”.

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