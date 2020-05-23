كورونا.. ارتفاع بمعدل الإصابات والوفيات في الولايات المتحدة

أفادت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، بتسجيل 24268 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و1852 حالة وفاة.

ونقلت وكالات أنباء عن بيان للمراكز، اليوم السبت: “تم تسجيل 24268 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1595885 إصابة مؤكدة، كما ارتفع عدد الوفيات ارتفع من 1852 حالة إلى 96002”.

وبحسب هذه البيانات الجديدة، فإن ارتفاع ملحوظ تم تسجيله في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا بـ24268 مقارنة بـ20522 تم تسجيلها أمس الجمعة، كما سجلت ارتفاعا بمعدل الوفيات عند 1852 مقارنة مع 1089 سجلتها أمس الجمعة.