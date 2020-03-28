كورونا.. ارتفاع حصيلة المصابين في المغرب إلى 358 و23 وفاة

بلغ عدد المتعافين 11 شخصا. [رويترز]

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد المصابين في البلاد إلى 358 شخصا.

وأكدت الوزارة صباح اليوم السبت، أن 23 شخصا لقوا مصرعهم في المملكة حتى الآن إثر إصابتهم بالفيروس، فيما بلغ عدد المتعافين 11 شخصا.

وتتصدر الدار البيضاء – سطات قائمة الجهات المغربية الأكثر تضررا بالفيروس (107 إصابات) لتليها فاس – مكناس والرباط – سلا – القنيطرة (63 إصابة في كل منهما) ومراكش – آسفي (62 إصابة)، بحسب ما أفادت قناة “روسيا اليوم”.

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