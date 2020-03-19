كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات الجديدة في ألمانيا إلى 2801 في يوم واحد

مكافحة كورونا تتطلب التضامن مثلما يجري الأمر في أوقات الحرب. [رويترز]

أفاد معهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة، الخميس، بأن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بمقدار 2801 حالة، أو ما يعادل نحو الثلث، خلال يوم واحد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المعهد، أن إجمالي عدد حالات الإصابة يرتفع بذلك إلى 10999 حالة، بينما توفي 20 شخصا.

يأتي ذلك في حين، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في وقت سابق، إن مكافحة كورونا “COVID-19″، تتطلب التضامن مثلما يجري الأمر في أوقات الحرب.

وناشدت ميركل جميع المواطنين المساعدة في مكافحة انتشار الفيروس من خلال تنفيذ أحدث اللوائح التي تهدف إلى الحد من التواصل المباشر بين السكان وتجنب حدوث إصابات جديدة قدر الإمكان.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن تشديد القيود على السفر في إطار الإجراءات لمحاربة فيروس كورونا.

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