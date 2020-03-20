كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات في الأراضي المحتلة إلى 705

10 من إجمالي عدد المصابين لا يزالون في حالة خطرة. [رويترز]

أعلنت السلطات في دولة الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الجمعة، إلى 705 إصابات إثر تسجيل 28 حالة جديدة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزارة الصحة الإسرائيلية قولها إن حالة 10 من المصابين الذين يتلقون العلاج “حرجة”.

وأكدت الوزارة أنها سجلت منذ الليلة الماضية 28 حالة إصابة جديدة بالوباء، وارتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة إلى 705.

وأشارت الوزارة إلى أن 10 من إجمالي عدد المصابين لا يزالون في حالة خطرة، وأن 18 آخرين في حالة متوسطة الخطورة، وقد تعافى 15 مريضا من الوباء.

وأعلن رئيس الوزراء في دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، عن إغلاق كامل في إسرائيل اعتبارا من الخميس ولمدة 7 أيام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن نتنياهو قوله، إنه سيسمح للناس بالخروج من منازلهم لشراء الغذاء والدواء.

وأعلن نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية “ستوافق على أوامر تُلزم الإسرائيليين بالبقاء في منازلهم بسبب فيروس كورونا”.

وأضاف: “هذه الإجراءات هي الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل”.

ودعا نتنياهو إلى توحيد الصفوف وإقامة حكومة وحدة وطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابع نتنياهو يقول: “بموجب هذه الأوامر مطلوب منكم، أيها المواطنون الإسرائيليون، البقاء في منازلكم. لم يعد الأمر مجرد طلب ولا توصية، إنه توجيه إلزامي ستفرضه سلطات إنفاذ القانون”.

وأشار إلى أن الأوامر سيبدأ تطبيقها في وقت لاحق اليوم ولمدة أسبوع.

وفي خطابه الذي أذاعه التلفزيون، نوه نتنياهو بأنه سيتم استثناء عمال محددين من هذه الإجراءات وسوف يُسمح للناس بالخروج من منازلهم لشراء الغذاء والدواء.

وتُشير آخر بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 573، حيث تم تسجيل أكثر من 100 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، و6 مصابين في حالة خطرة.

وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل عن إغلاق الحدود مع الأردن ومصر ومنع دخول الأجانب للبلاد في إطار الإجراءات لمحاربة فيروس كورونا.

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