كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات في السعودية إلى 1104

ارتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 35 شخصاً. [رويترز]

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة عن تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في المملكة إلى 1104 أشخاص.

وأوضحت الوزارة أن معظم المصابين بكورونا في السعودية بحالة مطمئنة ومستقرة، لكن 6 منهم لا يزالون في حالات حرجة ويتلقون الرعاية الصحية في قسم العناية المركزة.

كما أعلنت الوزارة شفاء مصابين جديدين من الفيروس منذ أمس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 35 شخصا، فيما لم تسجل السلطات السعودية في الساعات الـ24 الأخيرة وفيات جديدة، ولا تزال حصيلة ضحايا كورونا في المملكة 3 حالات وفاة.

ونوهت وزارة الصحة بأنه لم يتم بعد اكتشاف علاج مؤكد بالطرق المعتمدة لكورونا، مشيرةً إلى أنه من السابق لأوانه القفز إلى استنتاجات بشأن ما إذا كانت عدوائية الفيروس ستتراجع مع بداية موسم الصيف أم لا.

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