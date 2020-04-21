كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات في المغرب إلى 3186 حالة

عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 359 حالة. [رويترز]

أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد صباح اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في المملكة إلى 3186 حالة.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن الوزارة، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 359 حالة، بعد تعافي 9 أشخاص، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 144، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 14 ألف و18 حالة.

ودعت وزارة الصحة المواطنين للالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، واحترام التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات لاحتواء العدوى.

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