كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات في ليبيا إلى 17 بعد تسجيل 6 حالات جديدة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ليل الجمعة/السبت، عن تسجيل 6 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة في ليبيا إلى 17 إصابة، وحالة وفاة واحدة.

وقال المركز إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس، تسلم 20 عينة لحالات اشتباه إصابة بالفيروس.

وبعد أخذ العينات وفحصها، كانت النتائج كالآتي:

عدد 14 عينة (سالبة).

عدد 6 عينات (موجبة).

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مساء الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وقال المركز في بيان، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسلم عينة أُخِذت من امرأة بعد الوفاة تبلغ من العمر 85 عاماً.

وبعد إجراء الكشف عن فيروس كورونا المستجد، تبين أن العينة كانت (موجبة).

وبذلك تكون هذه الحالة أول حالة وفاة تُسجل بسبب فيروس كورونا المستجد في ليبيا.

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