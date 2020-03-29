كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات في ليبيا إلى 8 حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة في ليبيا إلى 8.

وقال المركز في بيانه رقم 21، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، استلم عدد (12) عينة تخص الأشخاص المخالطين لحالة الإصابة الموجبة، التي تم تشخيصها معمليا بتاريخ 28 مارس 2020م من مدينة مصراتة.

وبعد فصح العينات، كانت نتائج التحاليل: 5 عينات موجبة بفيروس كورونا المستجد، و7 عينات سالبة.

هذا وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس السبت، عن تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن الحالة الأولى تعود لامرأة من مدينة مصراتة تم أخذ العينة منها بمنزلها عقب فحصها سريريا داخل مستشفى الحكمة بمصراتة.

كما أوضح المركز أن الحالة الثانية تعود إلى شاب، قد أتى إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس، وتم أخذ العينة منه عند التأكد من مطابقة مواصفات حالة الاشتباه عليه.

ونوه المركز الوطني لمكافحة الأمراض للمواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية اللازمة واتباع تعليمات المركز بعدم التجول لتقليل خطر انتشار المرض في البلاد.

اقترح تصحيحاً