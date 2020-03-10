كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس في إيطاليا من 463 إلى 631 حالة خلال يوم

صورة تُظهر شوارع روما شبه خالية من الناس بسبب انتشار فيروس كورونا . [كورونا]

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 168 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد في إيطاليا خلال يوم واحد.

ونقلت وسائل إعلام عن مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي أنجيلو بوريلي، قوله في تصريح صحفي، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء فيروس كورونا الجديد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية من 463 إلى 631 حالة.

وذكر بوريلي أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغت 10149 حالة بعد أن كانت عند مستوى 9172 مساء أمس الاثنين.

هذا وتعد إيطاليا ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بعد الصين، التي تنحدر منها هذه السلالة.

وفي الوقت ذاته أصبحت إيطاليا مؤخرا الأولى عالميا من حيث نسبة الوفيات من العدد العام للإصابات، وبعد إحصائية اليوم بلغ هذا المؤشر نقطة 6.2%، بينما يصل نفس المؤشر في الصين لمستوى 3.9% وفي إيران لـ 3.6%.

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