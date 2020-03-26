كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات في الأراضي المحتلة إلى 8 و2666 إصابة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بواقع 171 حالة. [رويترز]

أعلنت سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في الأراضي المحتلة إلى 8 حالات حتى مساء الخميس.

ونقل موقع “تايمز أوف إسرائيل” عن وزارة صحة الاحتلال، تسجيل 3 وفيات جديدة بكورونا منذ صباح اليوم الخميس، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بواقع 171 حالة، وبلغت 2666.

وفي سياقٍ ذي صلة، قال مسؤول كبير في وزارة صحة الاحتلال، إن عدد المصابين بفيروس كورونا، في إسرائيل، يتضاعف كل 3 أيام.

ورجّح مدير عام وزارة الصحة موشيه بار سيمان توف، في لقاء مع اللجنة البرلمانية لمواجهة كورونا، ارتفاع عدد الحالات الحرجة نتيجة الفيروس، إلى 200، في غضون أسبوع.

وأضاف يقول: “هذا أمر خطير، إنها مسألة أيام ..إنه تسونامي، لم يكن بالإمكان التحضير من أجله”.

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