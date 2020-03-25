كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 737 وأكثر من 10 آلاف إصابة جديدة

عدد الوفيات ازداد بمقدار 193 حالة خلال اليوم الأخير. [رويترز]

أفادت مراكز الرقابة على الأمراض ومنع انتشارها في الولايات المتحدة الأمريكية، بارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 737 حالة، مع تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة.

وتُشير آخر بيانات المراكز، إلى أن عدد الوفيات ازداد بمقدار 193 حالة خلال اليوم الأخير، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

وتم تسجيل 10270 إصابة جديدة في الولايات المتحدة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 54453 شخصا.

يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، انتشر في كافة الولايات الأمريكية الـ50، بالإضافة إلى العاصمة واشنطن وجزيرة بويرتوريكو في البحر الكاريبي.

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