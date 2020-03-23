كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات في بريطانيا بسبب الفيروس إلى 335

54 شخصا توفوا في يوم واحد. [رويترز]

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 335.

وأفادت وزارة الصحة بأن 54 شخصا توفوا في يوم واحد، مؤكدة أن عدد المصابين في بريطانيا ارتفع إلى 5837.

يأتي ذلك في حين، قال السلطات البريطانية، في وقت سابق، إن العدد الحقيقي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة أكبر بكثير من معطيات الإحصائيات الرسمية.

وأشارت إلى أن الجهات الطبية تجري حاليا فحوصا فقط على الأشخاص الذين يدخلون ضمن فئة الخطر أو تعتبر حالتهم الصحية حرجة.

من جهتها نصحت الحكومة البريطانية، من لم تظهر لديهم أعراض مرض طفيفة بالبقاء في الحجر المنزلي وعدم التوجه إلى الأطباء.

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