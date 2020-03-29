كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات في تركيا إلى 131 و9982 إصابة

تركيا تُسجل 23 وفاة و1815 إصابة خلال 24 ساعة. [الأناضول]

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 131، إثر تسجيل 23 حالة جديدة.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن الوزارة في تغريدة عبر تويتر، أنه تم إجراء 9 آلاف و982 فحصا للكشف عن كورونا”، أظهرت إصابة ألف و815 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد، ارتفع إلى 9 آلاف و217.

وتوفي 23 مصاباً بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 131 حالة.

وأوضحت الوزارة أن البلاد سجلت 35 حالة شفاء من كورونا لترتفع حصيلة المتعافين إلى 105.

وأرفقت الوزارة في التغريدة، “إنفوغرافيك” يُظهر أن عدد الذين يتلقون الرعاية الصحية في وحدات العناية المركزة بلغ 568 شخصاً، وإجمالي فحوصات الكشف عن كورونا 65 ألف و446.

هذا واتخذت السلطات التركية إجراءات عدة شملت الحجر الصحي على عدد من البلدات والقرى، كما قيدت حركة السفر الداخلي بين المدن وأعطت المحافظين صلاحية السماح للراغبين بالتنقل.

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