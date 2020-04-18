كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات في فرنسا إلى 19323 حالة

تعد فرنسا رابع أكثر البلدان تضررا من فيروس كورونا . [رويترز]

أعلن مدير هيئة الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون، اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في المستشفيات ودور رعاية المسنين، بلغ 19323، وذلك منذ الأول من مارس الماضي.

ونقلت وكالات أنباء عن جيروم سالومون قوله، إن السلطات في البلاد سجلت 642 حالة وفاة اليوم، مقارنة بـ761 حالة يوم الجمعة.

وانخفض عدد الأشخاص في العناية المركزة في المستشفيات إلى أقل من 6000 لأول مرة منذ 31 مارس، ليعود إلى 5833، وهو رقم انخفض ​​بنسبة 3.2٪ خلال 24 ساعة مسجلا انخفاضا لليوم العاشر على التوالي.

وتعد فرنسا رابع أكثر البلدان تضررا من فيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة 37000 حالة وفاة، وإيطاليا 23227، وإسبانيا 20043 حالة.

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