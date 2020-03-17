«كورونا» إسرائيل تعلن عن إصابة جديدة وعدد المصابيين يتجاوز 344

تسجيل إصابة بالكورونا لمواطنة قادمة من تونس عبر تركيا [رويترز]

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية على صفحتها الرسمية تسجيل إصابة بالكورونا المستجد (كوفيد 19) لمواطنة قادمة من تونس عبر تركيا.

وبحسب الصحة الأسرائيلية، أن الحالة 126 غادرت تونس يوم 11 مارس ومكثت ليوم بنزل في المدينة التركية بسبب تأخير موعد إقلاع الطائرة، لتصل إلى تل أبيب يوم 12 مارس.

وقالت وزارة الصحة إنه في إطار الإجراءات الاحترازية المعمول بها، قد أجرت فحوصات طبية للمريضة التونسية التي تبلغ من العمر 60 سنة، وذكرت الحالة أنها أجرت فحوصات طبية لدى طبيب خاص بإحدى ولايات الجنوب التونسي بعد ظهور أعراض الكورونا مثل السعال وارتفاع درجة الحرارة بالجسم وذلك قبل ثلاثة أيام من مغادرتها تونس، غير أن الطبيب أخبرها أنها تعاني من مشاكل على مستوى القلب.

وأضافت الوزارة بأن المواطنة، قد سافرت لتونس العاصمة في رحلة جوية داخلية كما إنها لم تغادر البلاد خلال الفترة الأخيرة

وأوردت الوزارة أن الحالة معزولة حالياً في المستشفى تل أبيب تم عرضها على الفحص واكتشاف إصابتها بالفيروس ليتم وضعها تحت الحجر الصحي، وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن وزارة الصحة قولها إنه تم الكشف عن 94 إصابة جديدة، يوم الإثنين، ما يرفع عدد المصابين إلى 344 إصابة .

وحتى صباح الإثنين، أصاب “كورونا” أكثر من 170 ألفا في 157 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف و500، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.

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