كورونا.. اكتشاف 12 حالة إصابة بالفيروس في مصر على متن باخرة في النيل

تم الإعلان رسمياً في وقت سابق عن 3 حالات إصابة بفيروس كورونا في مصر. [سبوتنيك]

أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، الجمعة، اكتشاف 12 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم “كوفيد -19″، على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر جنوب البلاد.

ونقلت صحيفة “أخبار اليوم” المصرية، عن مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، قوله إنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضح مجاهد، أن تقرير المنظمة أشار إلى أن المصابة هي الحالة الأساسية المسببة للعدوى.

ولفت إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان، وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة، وعمل الفحوصات اللازمة.

وأكد مجاهد، أنه تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال 14 يومًا ولم تظهر عليهم أي أعراض.

وأضاف يقول: “تم إجراء تحاليل لهم في اليوم الـ14، أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود 12 حالة إيجابية لفيروس كورونا، أي حاملة للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض”.

ونوه مجاهد بأنه جاري تحويل الـ12 حالة الإيجابية للمستشفى المخصص للعزل، كما أن باقي الحالات المخالطة جاري إخضاعها للحجر الصحي لمدة 14 يومًا آخرين وهي فترة حضانة المرض لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم، دون الإشارة إلى أعدادهم.

يأتي ذلك في حين، تم الإعلان رسمياً، في وقت سابق، عن 3 حالات إصابة بفيروس كورونا في مصر، لأجنبيين ومصري..

وأصاب الفيروس بحسب آخر إحصائيات، أكثر من 100 ألف حول العالم، توفي منهم أكثر من 3400، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

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