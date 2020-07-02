كورونا الإصابات تتجاوز الـ 10 ملايين وأمريكا لا تزال في الصدارة

تجاوز العدد الإجمالي لاصابات فيروس كورونا، اليوم الخميس، 217,7 ألف إصابة جديدة، تم رصدها في أنحاء العالم خلال آخر 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 10 ملايين و694060 حالة، وفقا لبيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية.

ولفتت الجامعة إلى، أن إجمالي الوفيات في العالم بلغ 516210، فيما تماثل للشفاء ما مجموعه 5 ملايين و464430 شخصا.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولي بين الدول الأكثر إصابة، وسجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا، يوم الأربعاء، ما لا يقل عن 49286 إصابة جديدة، لتسجل أكبر زيادة يومية منذ بدء تفشي الفيروس.

كما حذر أنتوني فاوتشي، أكبر خبير حكومي أميركي في الأمراض المعدية، من أن العدد قد يتضاعف قريبا ليصل إلى 100 ألف حالة في اليوم إذا لم يتخذ الأميركيون إجراءات ضرورية لوقف تفشي فيروس كورونا الجديد، مثل وضع الكمامات عندما لا يكون الالتزام بالتباعد الاجتماعي ممكنا.

وسجلت البرازيل، الأربعاء، 1016 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في البلاد مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 60610 أشخاص

وبين الدول العربية الأكثر تضررا بالوباء السعودية (نحو 194 ألف حالة) وقطر (97 ألفا) ومصر (69 ألفا) والعراق (51 ألفا) والإمارات (49 ألفا).