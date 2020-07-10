كورونا.. الانتقال عبر الهواء يُثير مخاوف الصحة العالمية

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 10 يوليو 2020 - 20:21 | آخر تحديث: 10 يوليو 2020 - 20:22 نُشر: الجمعة، 10 يوليو 2020 - 20:21
صحة
كورونا
مخاوف من انتقال العدوى عبر الهواء

عبرت منظمة الصحة العالمية عن مخاوفها بإطلاقها، مساء اليوم الجمعة، تحذيراً من أن الخطر بات حالياً ينتقل عبر الهواء.

وقالت ماريا فان كيرخوف، الخبيرة الفنية المختصة بجائحة مرض كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، إن انتشار كورونا عبر الهواء، بات مبعث “قلق” حقيقي، رغم أن الرذاذ حتى الآن هو الأكثر شيوعاً، بحسب وكالة “رويترز”.

وأوضحت ماريا فان كيرخوف أن انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد عبر الهواء كان دوما مبعث قلق، لكن الرذاذ هو الوسيلة الأكثر شيوعا للعدوى على ما يبدو.

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هذا وجاء في توجيه المنظمة، أمس الخميس، تحديث للتوجيهات بشأن انتقال فيروس كورونا أقر ببعض التقارير عن انتقال العدوى عبر الهواء.

إلا أن توجيهات الصحة العالمية لم ترتق بعد إلى مستوى التأكيد بانتشار العدوى عبر الهواء، وهو وسيلة انتقال لا يمكن منعها من خلال إجراءات التباعد الاجتماعي المنتشرة حالياً في أنحاء العالم.

آخر تحديث: 10 يوليو 2020 - 20:22
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