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إنفوجرافيك

كورونا الجديد يقتحم أسوار الشرق الأوسط

عين ليبيا | آخر تحديث: 24 فبراير 2020 - 18:33
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إنفوجرافيك

دق فيروس كورونا أبواب الشرق الأوسط بعد إعلان لبنان والكيان الصهيوني عن أول إصابات، بعد تسجيل عدة وفايات في إيران. وكانت الإمارات ومصر قد أعلنتا في الأسابيع الأخيرة عن إصابات مؤكدة بالفيروس.

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