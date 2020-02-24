كورونا الجديد يقتحم أسوار الشرق الأوسط

دق فيروس كورونا أبواب الشرق الأوسط بعد إعلان لبنان والكيان الصهيوني عن أول إصابات، بعد تسجيل عدة وفايات في إيران. وكانت الإمارات ومصر قد أعلنتا في الأسابيع الأخيرة عن إصابات مؤكدة بالفيروس.
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|الوقت
|الفجر
|06:17
|الشروق
|07:42
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:33
|المغرب
|19:00
|العشاء
|20:30
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:17
|الشروق
|07:42
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:33
|المغرب
|19:00
|العشاء
|20:30
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:17
|الشروق
|07:42
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:33
|المغرب
|19:00
|العشاء
|20:30
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:17
|الشروق
|07:42
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:33
|المغرب
|19:00
|العشاء
|20:30
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:17
|الشروق
|07:42
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:33
|المغرب
|19:00
|العشاء
|20:30
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دق فيروس كورونا أبواب الشرق الأوسط بعد إعلان لبنان والكيان الصهيوني عن أول إصابات، بعد تسجيل عدة وفايات في إيران. وكانت الإمارات ومصر قد أعلنتا في الأسابيع الأخيرة عن إصابات مؤكدة بالفيروس.
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