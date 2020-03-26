كورونا.. الحكومة الفرنسية تسمح باستخدام «الكلوروكين» لعلاج مرضى الفيروس

الدواء يمكن وصفه وإعطاؤه للمرضى المصابين ب فيروس كورونا تحت مسؤولية الطبيب. [رويترز]

وقع رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، ووزير الصحة أوليفييه فيران، على قرار صُدِر اليوم الخميس، يسمح بوصف دواء “الكلوروكين” للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في القرار أن الدواء المذكور “يمكن وصفه وإعطاؤه للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد تحت مسؤولية الطبيب، في مؤسسات الرعاية الصحية التي توفر لهم الرعاية”، بحسب ما أفادت وسائل إعلام فرنسية.

من جانبه شكر مدير المعهد الاستشفائي الجامعي في مرسيليا البروفسور ديدييه راؤول الحكومة الفرنسية على “إصغائها” له، حيث كان أول من طالب بوصف الدواء لمرضى فيروس كورونا، ما تسبب في انقسام وبلبلة وسط علماء وخبراء الصحة.

يُشار إلى أن كلوروكين (بالإنجليزية: Chloroquine) هو دواء يستخدم للوقاية من الملاريا وعلاجها في المناطق التي يُعرف أن الملاريا حساسة لآثاره فيها.

وفي بعض الأحيان يتم استخدامه لداء الأميبات الذي يحدث خارج الأمعاء والتهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة الحمامية، ويُؤخذ الدواء عن طريق الفم.

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