كورونا.. السُّمنة ومخاطر الوفاة بالفيروس

أفاد تقرير لهيئة الصحة العامة في إنجلترا، السبت، بأن الأشخاص الذي يعانون السُُمنة أو الزيادة في الوزن، معرضون أكثر من غيرهم لخطر الوفاة أو الاعتلال الشديد، وذلك في حال إصابتهم بمرض كورونا المستجد.

وأوضحت هيئة الصحة، أن البيانات أظهرت أن من يتراوح لديهم مؤشر كتلة الجسم بين 30 و35 يزيد بينهم خطر الوفاة بكوفيد-19 بنسبة 40%، بينما زادت النسبة إلى 90% بين من يرتفع لديهم مؤشر كتلة الجسم عن 40.

ويُصنف الأشخاص الذين يزيد مؤشر كتلة أجسامهم عن 30 على أنهم مصابون بالسمنة، وبحسب هيئة الصحة العامة فإن 63% تقريبا من البالغين في إنجلترا يُعانون من زيادة في الوزن أو من السُّمنة.

وتعليقا على النتيجة التي توصلت إليها هيئة الصحة العامة، قالت كبيرة خبراء التغذية بالهيئة، أليسون تدستون: “الدليل الحالي يبيّن بوضوح أن زيادة الوزن أو السُّمنة تزيد خطر الإصابة بإعتلال خطير أو الوفاة بسبب كوفيد-19 أو العديد من الأمراض الأخرى المهددة للحياة”، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

وفي سياقٍ ذي صلة، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، إنه يجب على الناس إنقاص وزنهم، وأشارت تقارير إلى احتمال فرض قيود هذا الأسبوع على الإعلان عن الأطعمة غير الصحية ببريطانيا.