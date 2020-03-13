كورونا.. الشؤون الدينية التركية تُسقط فرض الجمعة عن كبار السن

المصادر الإسلامية تُبين بوضوح إسقاط فريضة صلاة الجمعة في حال تفشي الأمراض المعدية. [الأناضول]

أجازت الشؤون الدينية التركية لكبار السن من المسلمين بصلاة الظهر في المنزل بدلا من صلاة الجمعة في المساجد، وذلك في الدول التي تشهد ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن الشؤون الدينية التركية، أن توصيف منظمة الصحة العالمية لـ”كورونا” بأنه “جائحة”، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من “الوباء العالمي”، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وذكّرت بأنّ صلاة الجمعة صلاة جماعة تقام في المسجد وهي فرض على كل من استكملت فيه الشروط.

وأكدت جواز التخلف عن صلاة الجمعة وإقامة صلاة الظهر في المنزل، إن كان هناك احتمال بتعريض النفس للتهلكة، والأملاك للأضرار وفي حال انتشار الأمراض.

وشدّدت على أنّ المصادر الإسلامية تُبين بوضوح إسقاط فريضة صلاة الجمعة في حال تفشي الأمراض المعدية.

وبحسب آخر إحصائيات، أصاب فيروس كورونا الجديد أكثر من 137 ألفا في 125 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

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