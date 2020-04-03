كورونا.. الطواقم الطبية في نيويورك تُساق إلى الذبح كالخراف!

عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز عتبة الـ6 آلاف. [يورو نيوز]

تظاهر ممرضون وأطباء من مركز مونتفيور الطبي في نيويورك، احتجاجاً على نقص تجهيزات الحماية والوقاية للعاملين في مجال الصحة، خلال مكافحتهم فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت شبكة “يورو نيوز”.

ونقلت “يورو نيوز” عن لورا يوسيك الطبيبة المقيمة في السنة الثالثة قولها، إنها تحس نفسها كخروف يتجه نحو المسلخ، عندما تذهب إلى العمل كل يوم، داعية رئيس البلاد دونالد ترامب والقيادات في البلاد إلى التوقف عن البحث عن تلك التجهيزات “غير الموجودة”، وقالت إنه ينبغي تصنيعها.

من جانبها قالت جودي شيريدان غونزاليس، رئيسة منظمة الممرضين في نيويورك، إن أعوان الصحة ينشرون الفيروس في أوساط عائلاتهم ومجتمعاتهم المحلية لافتقارهم التجهيزات التي تحميهم من الوباء.

وأضافت غونزاليس، إن مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها خذلت العاملين في مجال الصحة، وكذلك فعلت الحكومة والمستشفيات، على حد قولها.

وما يُثير الاستغراب أن بيني ماثيو وهو ممرض مصاب بكوفيد-19 يقول إنه طلب منه مواصلة العمل، رغم العدوى التي أصابته، مبينا أنه وآخرين مثله ينقلون العدوى إلى أفراد عائلاتهم، وإلى المرضى الغير مصابين بمرض كوفيد-19، وينشرون الوباء في المجتمع المحلي.

وأعلنت جامعة “جونز هوبكنز”، الأمريكية، اليوم الجمعة، أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد تجاوز عتبة الـ6 آلاف.

وقالت الجامعة اليوم الجمعة في بيان، التي تعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، إن العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ حتى اليوم 6285 شخصا​​.

وفي سياقِ ذي صلة، أكد البنتاغون أمس الخميس، أنه يعمل على توفير 100 ألف كيس للجثث “للاستخدام المدني”، وسط مخاوف من ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد.

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر دولة في العالم تجاوز فيها عدد الإصابات المؤكدة بكورونا الـ210 آلاف.

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