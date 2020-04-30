كورونا.. «بارقة أمل» شفاء مليون مصاب في العالم

أظهرت الأرقام أن مليونا و32 شخصا تماثلوا للشفاء [رويترز]

أعلن موقع “وورلد او ميترز” الخميس، المعني برصد تطور الأرقام الخاصة بفيروس كورونا، أن عدد المتعافين من الوباء الفتاك قد تجاوز عتبة المليون شخص، وتحديدا مليون و5 آلاف متعاف.

وأظهرت الأرقام أن مليونا و32 شخصا تماثلوا للشفاء حتى الآن، وأن الوفيات بلغت 228026 حالة، في حين ارتفعت حالات الإصابة إلى أكثر من ثلاثة ملايين و218 ألفا.

ويوجد نحو ثلث المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة (مليون وأكثر من 52 ألفا)، كما تتصدر دول العالم بفارق كبير أيضا في عدد الوفيات (أكثر من 60 ألفا).

وقفزت المملكة المتحدة إلى المركز الثالث في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة وإيطاليا، وذلك بسبب احتساب الوفيات في دور المسنين، وفق السلطات الصحية، حيث وصلت الوفيات إلى أزيد من 26 ألفا و97، بينما وصلت وفيات الفيروس في إيطاليا إلى 27 ألفا و682 حالة.

ومنذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية، في أواخر ديسمبر الماضي، أودى فيروس كورونا بحياة 217 ألفا و439 شخصا على الأقل، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس، استنادا إلى مصادر رسمية.

وتم تسجيل أكثر من ثلاثة ملايين و104 آلاف و330 إصابة رسمياً في 193 بلدا ومنطقة.

وبعد أن أعلنت الصين التغلّب على فيروس كورونا، ستُعقد الدورة السنوية للبرلمان الصيني في أواخر مايو للاحتفال بعودة البلاد إلى طبيعتها.

كما كشفت دول عدة، في أوروبا على وجه الخصوص، عن خطط لإعادة تنشيط الاقتصاد ولكن بشكل تدريجي لعدم المخاطرة بموجة جديدة من الوباء، الذي لا يزال يضرب العالم صحيا واقتصاديا.

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